Киевские подростки на скутере попали в ДТП, есть погибший
На первом шлюзе дачного массива Осокорки скутер врезался в автомобиль Skoda Octavia, в результате чего смертельно травмирован подросток, который управлял скутером.
На первом шлюзе дачного массива Осокорки скутер врезался в автомобиль Skoda Octavia, в результате чего смертельно травмирован подросток, который управлял скутером.
Об этом сообщает Espresso.tv.
«В результате столкновения пассажир получил царапины, а водитель в тяжелом состоянии госпитализирован — у него диагностировали открытую
Скутеристы — школьники в возрасте 15 лет. По словам пассажира, его товарищ недавно выменял этот скутер на Iphone 5, и ни прав, ни других документов у него не было. Также он сообщил, что в момент аварии они входили в поворот и не рассчитали скорость, двигаясь примерно 50−60 километров в час. Водитель скутера отдал свой шлем пассажиру (это и спасло парню жизнь), а сам был без защиты.