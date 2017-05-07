Киевские подростки на скутере попали в ДТП, есть погибший

Об этом сообщает Espresso.tv.

«В результате столкновения пассажир получил царапины, а водитель в тяжелом состоянии госпитализирован — у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении.

Скутеристы — школьники в возрасте 15 лет. По словам пассажира, его товарищ недавно выменял этот скутер на Iphone 5, и ни прав, ни других документов у него не было. Также он сообщил, что в момент аварии они входили в поворот и не рассчитали скорость, двигаясь примерно 50−60 километров в час. Водитель скутера отдал свой шлем пассажиру (это и спасло парню жизнь), а сам был без защиты.