В пригороде Парижа произошла стрельба, один человек убит
Преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле.
Преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле.
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стрельба произошла в субботу на парковке у ресторана сети быстрого питания Burger King в западном пригороде Парижа — городе Плезир. Как сообщила газета Le Parisien, был застрелен один человек.
По информации издания, преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле. После этого стрелявший скрылся с места преступления.
Полиция начала расследование.