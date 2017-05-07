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02:16 (мск), источник: ТАСС

В пригороде Парижа произошла стрельба, один человек убит

Преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стрельба произошла в субботу на парковке у ресторана сети быстрого питания Burger King в западном пригороде Парижа — городе Плезир. Как сообщила газета Le Parisien, был застрелен один человек.

По информации издания, преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле. После этого стрелявший скрылся с места преступления.

Полиция начала расследование.

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