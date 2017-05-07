Лукьяновское СИЗО горит в Киеве

По информации «Украинской правды», в Киеве горит одно из зданий СИЗО на улице Дегтяревской, 13.

Ранее сообщалось, что в среду вечером в результате возгорания трансформаторной подстанции в районе станции метро «Академгородок» на ул. Ирпенской в Киеве были обесточены 34 дома.