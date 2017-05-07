Охранник бесследно исчез в Приморском крае

5 мая в Центр управления в МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи полиции в проведении поиска мужчины 1984 года рождения, который 26.04.2017 отправился в район реки Васильковка Спасского района Приморского края. Он намеревался охранять охотничьи заимки.

Самостоятельный поиск силами оперативной группы полиции и местных жителей результата не дал.

6 мая для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда, в количестве 3 человек.

В 16.00 группа прибыла в село Васильковка и совместно с местными жителями (5 человек), участковым инспектором произвели осмотр проселочной дороги до заимки. Осмотрено 25 км проселочной дороги. Поиск результата не дал.

Спасатели остановились на ночь в охотничьей заимке. Сегодня поиски продолжаются.

Ирина Петрова.