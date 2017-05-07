Охранник бесследно исчез в Приморском крае
В Спасском районе Приморского края пропал мужчина 1984 года рождения, об этом сообщает ИА «Дейта».
В Спасском районе Приморского края пропал мужчина 1984 года рождения, об этом сообщает ИА «Дейта».
5 мая в Центр управления в МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи полиции в проведении поиска мужчины 1984 года рождения, который
Самостоятельный поиск силами оперативной группы полиции и местных жителей результата не дал.
6 мая для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Находкинского
В 16.00 группа прибыла в село Васильковка и совместно с местными жителями (5 человек), участковым инспектором произвели осмотр проселочной дороги до заимки. Осмотрено 25 км проселочной дороги. Поиск результата не дал.
Спасатели остановились на ночь в охотничьей заимке. Сегодня поиски продолжаются.
Ирина Петрова.