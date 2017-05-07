Горе-угонщики задержаны в Артеме

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили поврежденную иномарку. У «Тойоты» была разбита дверь и повреждены фары. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Артема в возрасте 26 и 28 лет, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Задержанные рассказали, что, отъехав на похищенном внедорожнике несколько метров, не справились с управлением и врезались в столб. Бросив транспортное средство, злоумышленники скрылись с места происшествия.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (попытка неправомерного завладения транспортным средством).

Полицейские также установили, что задержанные в эту ночь совершили еще три попытки кражи транспортных средств. Однако довести преступный умысел до конца не успели по независящим о них обстоятельствам. Впоследствии злоумышленники намеревались разукомплектовать автомашины и продать на запчасти.

28-летний житель Артема ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбойное нападение. Из мест лишения свободы освободился четыре месяца назад. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.