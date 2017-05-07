Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
МИД России пригрозил Польше
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
9Юбилей Корейской народной армии
11Война в карикатурах
08:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ураганный ветер в Приморье снес деревья и заборы

По прогнозам синоптиков, дожди и порывистый ветер прекратятся завтра, 8 мая.

5
фотографий

Владивосток, 7 мая, PrimaMedia.

Циклон, сместившийся с Северо-востока Китая, принес в Приморье интенсивные дожди, местами с грозами. Сильный ветер, бушевавший в северных районах края, снес деревья, электрические столбы и заборы. На сегодняшний день Росгидромет присвоил Приморью желтый уровень опасности, что означает «погода потенциально опасна», сообщает ИА PrimaMedia.

По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон уйдёт на Сахалин, в Приморье дожди прекратятся. В большинстве районов будет ясно, ночью температура воздуха останется на уровне предыдущей ночи, а день станет теплее на 3−6 градусов, +15…+28°C.

В праздничный День Победы осадков не ожидается. Днём в континентальных районах станет ещё теплее на 2−4 градуса, а на побережье холоднее, чем накануне, на 3−5 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+10°
ясно
750 мм рт. ст.
нормальное
82 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Вклад Приморья в Победу: 200 тысяч солдат, 44 млн рублей, каждая восьмая пуля
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Швеция забросила семь шайб в ворота Германии на ЧМХ
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»
«Спартак» победил «Томь» и ещё на шаг приблизился к чемпионству
В РПЦ одобрили ограничение работы супермаркетов в выходные
Спорт
«Спартак» станет чемпионом России в случае осечки «Зенита» В случае потери очков «Зенитом» в домашнем матче с «Тереком» московский «Спартак» за три тура до финиша станет чемпионом страны
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь