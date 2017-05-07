Ураганный ветер в Приморье снес деревья и заборы

Владивосток, 7 мая, PrimaMedia.

Циклон, сместившийся с Северо-востока Китая, принес в Приморье интенсивные дожди, местами с грозами. Сильный ветер, бушевавший в северных районах края, снес деревья, электрические столбы и заборы. На сегодняшний день Росгидромет присвоил Приморью желтый уровень опасности, что означает «погода потенциально опасна», сообщает ИА PrimaMedia.

По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон уйдёт на Сахалин, в Приморье дожди прекратятся. В большинстве районов будет ясно, ночью температура воздуха останется на уровне предыдущей ночи, а день станет теплее на 3−6 градусов, +15…+28°C.

В праздничный День Победы осадков не ожидается. Днём в континентальных районах станет ещё теплее на 2−4 градуса, а на побережье холоднее, чем накануне, на 3−5 градусов.