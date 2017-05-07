Ураганный ветер в Приморье снес деревья и заборы
По прогнозам синоптиков, дожди и порывистый ветер прекратятся завтра, 8 мая.
По прогнозам синоптиков, дожди и порывистый ветер прекратятся завтра, 8 мая.
Владивосток, 7 мая, PrimaMedia.
Циклон, сместившийся с
По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон уйдёт на Сахалин, в Приморье дожди прекратятся. В большинстве районов будет ясно, ночью температура воздуха останется на уровне предыдущей ночи, а день станет теплее на 3−6 градусов, +15…+28°C.
В праздничный День Победы осадков не ожидается. Днём в континентальных районах станет ещё теплее на 2−4 градуса, а на побережье холоднее, чем накануне, на 3−5 градусов.