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07:47 (мск), источник: VN.ru

Обрушившаяся облицовка на Владимирской напугала жителей

Жители дома № 4 на ул. Владимирской в Новосибирске бьют тревогу по поводу обрушения декоративной облицовки упорной стены дома. По их мнению, уже пару лет происходит сползание грунта, на котором стоит дом.

Источник: VN.ru

Фотографии, на которых запечатлено частичное обрушение декоративной облицовки упорной стены дома № 4 по ул. Владимирская, выложил в соцсети новосибирец.

«Судя по трещинам на дороге, происходит сползание грунта, на котором стоит дом. Правый ряд дороги завален крупными камнями», — уточняет автор фото в Инцидент-Новосибирск.

Подписчики АСТ-54 также живо отреагировали на сообщение.

«Заметили наконец-то. Там в прошлом году уже было обрушение», — пишет Станислав Хрунаков.

«Там подпорная стена уже давно рушится. Даже на гугл-панорамах за 2016 год дыры в ней», — соглашается Денис Бутенко.

Старожилы улицы вспоминают, что проблемы начались после расширения улицы. Грунт пришлось вырубить и сделать упорную стену для двух домов — № 4 и 6. Но из-за неровности дорожного покрытия, когда по дороге проходят большегрузы, дома очень сильно трясутся.

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Обрушившаяся облицовка на Владимирской напугала жителей
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