Обрушившаяся облицовка на Владимирской напугала жителей

Фотографии, на которых запечатлено частичное обрушение декоративной облицовки упорной стены дома № 4 по ул. Владимирская, выложил в соцсети новосибирец.

«Судя по трещинам на дороге, происходит сползание грунта, на котором стоит дом. Правый ряд дороги завален крупными камнями», — уточняет автор фото в Инцидент-Новосибирск.

Подписчики АСТ-54 также живо отреагировали на сообщение.

«Заметили наконец-то. Там в прошлом году уже было обрушение», — пишет Станислав Хрунаков.