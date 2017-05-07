Обрушившаяся облицовка на Владимирской напугала жителей

Фотографии, на которых запечатлено частичное обрушение декоративной облицовки упорной стены дома № 4 по ул. Владимирская, выложил в соцсети новосибирец.
«Судя по трещинам на дороге, происходит сползание грунта, на котором стоит дом. Правый ряд дороги завален крупными камнями», — уточняет автор фото в Инцидент-Новосибирск.
Подписчики АСТ-54 также живо отреагировали на сообщение.
«Заметили наконец-то. Там в прошлом году уже было обрушение», — пишет Станислав Хрунаков.
«Там подпорная стена уже давно рушится. Даже на гугл-панорамах за 2016 год дыры в ней», — соглашается Денис Бутенко.
Старожилы улицы вспоминают, что проблемы начались после расширения улицы. Грунт пришлось вырубить и сделать упорную стену для двух домов — № 4 и 6. Но из-за неровности дорожного покрытия, когда по дороге проходят большегрузы, дома очень сильно трясутся.