Пожизненный срок получил убийца-рецидивист в Хабаровском крае

Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.

Оставлен без изменения приговор жителю Комсомольска-на-Амуре, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек. Мужчина лишил жизни людей менее чем через семь месяцев после отбывания наказания за предыдущее аналогичное преступление, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

В ходе судебного заседания установлено, что 16 октября 2015 года между подсудимым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого, и двумя другими лицами произошла ссора, в ходе которой у подсудимого возникло желание их убить. С этой целью он нанес найденным в квартире ножом множество ударов в различные части тела двум мужчинам, один из которых от полученных повреждений скончался на месте, а второй — в больнице.

На предварительном следствии мужчина выдвинул версию о необходимой обороне, после проверки она была полностью опровергнута государственным обвинителем.

Так как комсомольчанин совершил убийство двух человек менее чем через семь месяцев после отбывания наказания за предыдущее убийство, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Осужденный, не согласившись с приговором, на приговор суда принес апелляционную жалобу. Государственный обвинитель, тщательно изучив доводы осужденного, изложенных в апелляционной жалобе, подал на нее мотивированные возражения.

Верховный суд Российской Федерации 2 мая 2017 года. изучив доводы сторон и материалы уголовного дела, приговор Хабаровского краевого в отношении мужчины оставил без изменения, а его жалобу без удовлетворения.