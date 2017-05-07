Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
26-летняя солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини - СМИ
На что способны украинские танки Т-64 - СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
08:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожизненный срок получил убийца-рецидивист в Хабаровском крае

Мужчина жестоко убил двух человек, ранее уже отсидев за аналогичное преступление.

Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.

Оставлен без изменения приговор жителю Комсомольска-на-Амуре, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек. Мужчина лишил жизни людей менее чем через семь месяцев после отбывания наказания за предыдущее аналогичное преступление, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

В ходе судебного заседания установлено, что 16 октября 2015 года между подсудимым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого, и двумя другими лицами произошла ссора, в ходе которой у подсудимого возникло желание их убить. С этой целью он нанес найденным в квартире ножом множество ударов в различные части тела двум мужчинам, один из которых от полученных повреждений скончался на месте, а второй — в больнице.

На предварительном следствии мужчина выдвинул версию о необходимой обороне, после проверки она была полностью опровергнута государственным обвинителем.

Так как комсомольчанин совершил убийство двух человек менее чем через семь месяцев после отбывания наказания за предыдущее убийство, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Осужденный, не согласившись с приговором, на приговор суда принес апелляционную жалобу. Государственный обвинитель, тщательно изучив доводы осужденного, изложенных в апелляционной жалобе, подал на нее мотивированные возражения.

Верховный суд Российской Федерации 2 мая 2017 года. изучив доводы сторон и материалы уголовного дела, приговор Хабаровского краевого в отношении мужчины оставил без изменения, а его жалобу без удовлетворения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чудотворную икону Божией Матери провезли по воинским частям Хабаровска
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Швеция забросила семь шайб в ворота Германии на ЧМХ
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»
Во Франции начался второй тур выборов
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
«Спартак» станет чемпионом России в случае осечки «Зенита» В случае потери очков «Зенитом» в домашнем матче с «Тереком» московский «Спартак» за три тура до финиша станет чемпионом страны
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь