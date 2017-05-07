3-летний малыш выпал из окна второго этажа в Братске

3-летний мальчик выпал из окна второго этажа в Братске. Ребенок получил незначительные ушибы. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции напоминают, что оставлять малолетних детей одних в комнате, где открыты окно или балкон недопустимо, даже если на окне есть москитная сетка (она не способна выдержать вес навалившегося на нее ребенка). Также следует убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.