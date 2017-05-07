В лобовом столкновении под Уяром серьезно пострадал водитель «Мазды»

В районе Уяра в серьезной аварии, которая произошла накануне, пострадали два человека: водитель и пассажирка. Лоб в лоб столкнулись «Мазда» и «Тойота». В результате внедорожник перевернулся на крышу, а «Мазда» серьезно покорежена.

Причина аварии выясняется, но скорее всего водитель «Мазды» в какой-то момент выехал на встречку и помешал «Тойоте», автомобили столкнулись лоб в лоб.

Серьезно пострадал 22-летний водитель «Мазды» и его 23-летняя пассажирка. С тяжелыми травмами их доставили в больницу. Состояние водителя критическое — доктора борются за его жизнь.