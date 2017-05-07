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07:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске ветер срывал крыши со зданий

Повреждено несколько автомобилей.

В субботу, 6 мая, в столице Сибири поднялся сильный ветер, который повредил несколько строений и машин.

Как говорится в сообщении Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, в Первомайском районе часть покрытия с крыши Лихачевского кондитерского комбината сорвало порывом ветра. Обломки угодили на припаркованные вблизи автомобили.

Также, по словам подписчиков сообщества, во дворе на улице Бориса Богаткова у торгового павильона шквалистый ветер сорвал крышу.

А на Западном жилмассиве порывистый ветер уронил березу на детскую площадку. В группе «Инцидент. Новосибирск» сообщается, что детей рядом не было, никто не пострадал.

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