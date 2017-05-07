В Новосибирске ветер срывал крыши со зданий
Повреждено несколько автомобилей.
Повреждено несколько автомобилей.
В субботу, 6 мая, в столице Сибири поднялся сильный ветер, который повредил несколько строений и машин.
Как говорится в сообщении Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, в Первомайском районе часть покрытия с крыши Лихачевского кондитерского комбината сорвало порывом ветра. Обломки угодили на припаркованные вблизи автомобили.
Также, по словам подписчиков сообщества, во дворе на улице Бориса Богаткова у торгового павильона шквалистый ветер сорвал крышу.
А на Западном жилмассиве порывистый ветер уронил березу на детскую площадку. В группе «Инцидент. Новосибирск» сообщается, что детей рядом не было, никто не пострадал.