В Новосибирске ветер срывал крыши со зданий

В субботу, 6 мая, в столице Сибири поднялся сильный ветер, который повредил несколько строений и машин.

Как говорится в сообщении Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, в Первомайском районе часть покрытия с крыши Лихачевского кондитерского комбината сорвало порывом ветра. Обломки угодили на припаркованные вблизи автомобили.

Также, по словам подписчиков сообщества, во дворе на улице Бориса Богаткова у торгового павильона шквалистый ветер сорвал крышу.