Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
07:16 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Лодка с рыбаками ушла под воду на озере Аятское

Некоторые из мужчин были в спасательных жилетах, однако все равно погибли.

Трупы рыбаков обнаружены спасателями на озере Аятское недалеко от Невьянска, сообщили 7 мая «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Известно, что мужчины отправились рыбачить на лодке, которая по каким-то причинам перевернулась. Несмотря на то, что двое мужчин были в спасательных жилетах, они погибли. Еще двое были без жилетов. Тело одного найдено, поиски последнего погибшего продолжаются. На месте происшествия работают водолазы.

Сейчас на озере Аятское серьезные волны. Скорее всего, именно из-за этого лодка перевернулась.

Несколько недель назад двое рыбаков утонули на озере Исетское около Среднеуральска. Рыболовы пошли на ночную рыбалку и расположились на льду озера в 150 метрах от берега. Утром в воскресенье они, выйдя из палатки, обнаружили, что она стоит на ледяной косе, которую со всех сторон омывает вода. Мужчины пытались спастись самостоятельно и провалились в ледяную воду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Родная моя". Югру потрясла история девочки, которая хочет жить с некровным отцом
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Швеция забросила семь шайб в ворота Германии на ЧМХ
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»
«Спартак» победил «Томь» и ещё на шаг приблизился к чемпионству
В РПЦ одобрили ограничение работы супермаркетов в выходные
Спорт
«Спартак» станет чемпионом России в случае осечки «Зенита» В случае потери очков «Зенитом» в домашнем матче с «Тереком» московский «Спартак» за три тура до финиша станет чемпионом страны
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь