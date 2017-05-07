Лодка с рыбаками ушла под воду на озере Аятское
Некоторые из мужчин были в спасательных жилетах, однако все равно погибли.
Некоторые из мужчин были в спасательных жилетах, однако все равно погибли.
Трупы рыбаков обнаружены спасателями на озере Аятское недалеко от Невьянска, сообщили 7 мая «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.
Известно, что мужчины отправились рыбачить на лодке, которая по
Сейчас на озере Аятское серьезные волны. Скорее всего, именно
Несколько недель назад двое рыбаков утонули на озере Исетское около Среднеуральска. Рыболовы пошли на ночную рыбалку и расположились на льду озера в 150 метрах от берега. Утром в воскресенье они, выйдя из палатки, обнаружили, что она стоит на ледяной косе, которую со всех сторон омывает вода. Мужчины пытались спастись самостоятельно и провалились в ледяную воду.