Лодка с рыбаками ушла под воду на озере Аятское

Трупы рыбаков обнаружены спасателями на озере Аятское недалеко от Невьянска, сообщили 7 мая «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Известно, что мужчины отправились рыбачить на лодке, которая по каким-то причинам перевернулась. Несмотря на то, что двое мужчин были в спасательных жилетах, они погибли. Еще двое были без жилетов. Тело одного найдено, поиски последнего погибшего продолжаются. На месте происшествия работают водолазы.

Сейчас на озере Аятское серьезные волны. Скорее всего, именно из-за этого лодка перевернулась.

Несколько недель назад двое рыбаков утонули на озере Исетское около Среднеуральска. Рыболовы пошли на ночную рыбалку и расположились на льду озера в 150 метрах от берега. Утром в воскресенье они, выйдя из палатки, обнаружили, что она стоит на ледяной косе, которую со всех сторон омывает вода. Мужчины пытались спастись самостоятельно и провалились в ледяную воду.