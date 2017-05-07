Мужчину, попавшего в шторм на лодке, спасли под Комсомольском-на-Амуре

Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.

Спасательную операцию провели в Комсомольском районе специалисты Хабаровского поисково-спасательного отряда. В шторм спасатели нашли и эвакуировали с острова в районе села Нижние Халбы мужчину, потерпевшего бедствие на лодке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

В минувшую пятницу, 5 мая, пожилой мужчина на моторной лодке попытался дойти от села Нижние Халбы до Комсомольска-на-Амуре, но среди многочисленных островов попал в залом. Пока выбирался, стемнело. Однако возвращаться в село мужчина не стал, а наборот направил лодку к городу. Через некоторое время отказал двигатель, завести его потерпевший не смог, лодку понесло и прибило к одному из островов.

«Утром 6 мая к нам обратилась супруга пострадавшего, сообщила, что крайний раз он звонил, когда выбрался из залома, теперь он не на связи и домой так и не приехал, — рассказал ВрИО начальника Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов. — Мы приготовились к выезду, а женщину направили в полицию, чтобы она подала заявление о пропаже человека, так эффективней в дальнейшем проходит поиск. Через некоторое время пострадавший появился в сети, сообщил, что он находится на одном из островов. Потом связь пропала».

Для проведения поиска в район Нижних Халбов была отправлена спасательная группа Хабаровского ПСО в составе трех человек на УАЗе с катером «Кальмар». Погода в этот день резко ухудшилась — дождь со снегом, сильный ветер, на Амуре — шторм.

Спасатели сквозь шторм дошли до Нижних Халбов и начали обследование островов. Несколько часов ушли на поиск, ближе к вечеру пострадавший и его лодка в аварийном состоянии были найдены. Мужчина в медицинской помощи не нуждался, спасатели эвакуировали его в Комсомольск и передали родным. Специалисты своего дела порекомендовали спасенному впредь не поступать столь опрометчиво: к передвижению по воде нельзя относится столь беспечно.