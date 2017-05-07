Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
08:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мужчину, попавшего в шторм на лодке, спасли под Комсомольском-на-Амуре

Из-за ненастья на поиски потерпевшего ушло несколько напряженных часов.

Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.

Спасательную операцию провели в Комсомольском районе специалисты Хабаровского поисково-спасательного отряда. В шторм спасатели нашли и эвакуировали с острова в районе села Нижние Халбы мужчину, потерпевшего бедствие на лодке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

В минувшую пятницу, 5 мая, пожилой мужчина на моторной лодке попытался дойти от села Нижние Халбы до Комсомольска-на-Амуре, но среди многочисленных островов попал в залом. Пока выбирался, стемнело. Однако возвращаться в село мужчина не стал, а наборот направил лодку к городу. Через некоторое время отказал двигатель, завести его потерпевший не смог, лодку понесло и прибило к одному из островов.

«Утром 6 мая к нам обратилась супруга пострадавшего, сообщила, что крайний раз он звонил, когда выбрался из залома, теперь он не на связи и домой так и не приехал, — рассказал ВрИО начальника Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов. — Мы приготовились к выезду, а женщину направили в полицию, чтобы она подала заявление о пропаже человека, так эффективней в дальнейшем проходит поиск. Через некоторое время пострадавший появился в сети, сообщил, что он находится на одном из островов. Потом связь пропала».

Для проведения поиска в район Нижних Халбов была отправлена спасательная группа Хабаровского ПСО в составе трех человек на УАЗе с катером «Кальмар». Погода в этот день резко ухудшилась — дождь со снегом, сильный ветер, на Амуре — шторм.

Спасатели сквозь шторм дошли до Нижних Халбов и начали обследование островов. Несколько часов ушли на поиск, ближе к вечеру пострадавший и его лодка в аварийном состоянии были найдены. Мужчина в медицинской помощи не нуждался, спасатели эвакуировали его в Комсомольск и передали родным. Специалисты своего дела порекомендовали спасенному впредь не поступать столь опрометчиво: к передвижению по воде нельзя относится столь беспечно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чудотворную икону Божией Матери провезли по воинским частям Хабаровска
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Швеция забросила семь шайб в ворота Германии на ЧМХ
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»
Во Франции начался второй тур выборов
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
«Спартак» станет чемпионом России в случае осечки «Зенита» В случае потери очков «Зенитом» в домашнем матче с «Тереком» московский «Спартак» за три тура до финиша станет чемпионом страны
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь