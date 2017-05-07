Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
46-летняя Наоми Кэмпбелл заявила о намерении стать мамой
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
09:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска получил 1,5 года тюрьмы за организацию наркопритона

Соответствующее решение принял Свердловский районный суд.

Свердловский районный суд вынес приговор жителю Иркутска за за организацию наркопритона в своем частном доме. Злоумышленник проведет 1,5 года в колонии строгого режима. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

По версии суда, в 2016 году мужчина предоставлял свой жилой частный дом наркозависимым лицам для употребления наркотических средств, а также давал им посуду и жидкости, необходимые для приготовления наркотиков, позволял пользоваться мебелью, чем обеспечивал в указанном доме комфортное потребление наркотических средств и охрану от правоохранительных органов. За предоставление помещения брал с «клиентов» по 50−100 рублей или спиртные напитки.

«В процессе судебного разбирательства С. изменил свои показания, вину в совершенных преступлениях не признавал, пояснял, что приходя домой замечал, что его брат и его друзья употребляли в его доме наркотики путем курения, он с ними распивал только спиртные напитки и свой дом для потребления наркотических средств не предоставлял. Однако судом были допрошены свидетели, которые полностью изобличили подсудимого и пояснили, что С. за определенную плату впускал их к себе в дом и там они употребляли наркотики», — отметили в ведомстве.

По результатам рассмотрения уголовного дела С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье-2017» проведут в Ангарске с 10 по 20 мая
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Швеция забросила семь шайб в ворота Германии на ЧМХ
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»
Во Франции начался второй тур выборов
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
«Спартак» станет чемпионом России в случае осечки «Зенита» В случае потери очков «Зенитом» в домашнем матче с «Тереком» московский «Спартак» за три тура до финиша станет чемпионом страны
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь