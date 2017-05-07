Житель Иркутска получил 1,5 года тюрьмы за организацию наркопритона
Соответствующее решение принял Свердловский районный суд.
Соответствующее решение принял Свердловский районный суд.
Свердловский районный суд вынес приговор жителю Иркутска за за организацию наркопритона в своем частном доме. Злоумышленник проведет 1,5 года в колонии строгого режима. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По версии суда, в 2016 году мужчина предоставлял свой жилой частный дом наркозависимым лицам для употребления наркотических средств, а также давал им посуду и жидкости, необходимые для приготовления наркотиков, позволял пользоваться мебелью, чем обеспечивал в указанном доме комфортное потребление наркотических средств и охрану от правоохранительных органов. За предоставление помещения брал с «клиентов» по 50−100 рублей или спиртные напитки.
«В процессе судебного разбирательства С. изменил свои показания, вину в совершенных преступлениях не признавал, пояснял, что приходя домой замечал, что его брат и его друзья употребляли в его доме наркотики путем курения, он с ними распивал только спиртные напитки и свой дом для потребления наркотических средств не предоставлял. Однако судом были допрошены свидетели, которые полностью изобличили подсудимого и пояснили, что С. за определенную плату впускал их к себе в дом и там они употребляли наркотики», — отметили в ведомстве.
По результатам рассмотрения уголовного дела С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.