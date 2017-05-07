Житель Иркутска получил 1,5 года тюрьмы за организацию наркопритона

Свердловский районный суд вынес приговор жителю Иркутска за за организацию наркопритона в своем частном доме. Злоумышленник проведет 1,5 года в колонии строгого режима. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

По версии суда, в 2016 году мужчина предоставлял свой жилой частный дом наркозависимым лицам для употребления наркотических средств, а также давал им посуду и жидкости, необходимые для приготовления наркотиков, позволял пользоваться мебелью, чем обеспечивал в указанном доме комфортное потребление наркотических средств и охрану от правоохранительных органов. За предоставление помещения брал с «клиентов» по 50−100 рублей или спиртные напитки.

«В процессе судебного разбирательства С. изменил свои показания, вину в совершенных преступлениях не признавал, пояснял, что приходя домой замечал, что его брат и его друзья употребляли в его доме наркотики путем курения, он с ними распивал только спиртные напитки и свой дом для потребления наркотических средств не предоставлял. Однако судом были допрошены свидетели, которые полностью изобличили подсудимого и пояснили, что С. за определенную плату впускал их к себе в дом и там они употребляли наркотики», — отметили в ведомстве.

По результатам рассмотрения уголовного дела С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.