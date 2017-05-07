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07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец проигнорировал требование об остановке и врезался в дерево: он погиб

Водитель автомобиля «Toyota Fielder» погиб в аварии в Первомайском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Новосибирец проигнорировал требование об остановке и врезался в дерево, он погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В субботу 6 мая в 15.30 часов дня на улице Твардовского в Первомайском районе водитель автомобиля «Toyota Fielder» на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

За несколько секунд до аварии автолюбитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и, напротив, увеличил скорость.

От полученных травм 33-летний мужчина скончался. На месте аварии работает оперативно-следственная группа полиции.

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