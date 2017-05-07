Новосибирец проигнорировал требование об остановке и врезался в дерево: он погиб
Водитель автомобиля «Toyota Fielder» погиб в аварии в Первомайском районе, сообщает
Водитель автомобиля «Toyota Fielder» погиб в аварии в Первомайском районе, сообщает
Новосибирец проигнорировал требование об остановке и врезался в дерево, он погиб, сообщает
В субботу 6 мая в 15.30 часов дня на улице Твардовского в Первомайском районе водитель автомобиля «Toyota Fielder» на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
За несколько секунд до аварии автолюбитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и, напротив, увеличил скорость.
От полученных травм 33-летний мужчина скончался. На месте аварии работает