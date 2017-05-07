Новосибирец проигнорировал требование об остановке и врезался в дерево, он погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В субботу 6 мая в 15.30 часов дня на улице Твардовского в Первомайском районе водитель автомобиля «Toyota Fielder» на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

За несколько секунд до аварии автолюбитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и, напротив, увеличил скорость.