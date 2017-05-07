Тела трех утонувших рыбаков найдены на озере в Свердловской области, поиски четвертого продолжаются

По данным ведомства, сообщение о происшествии на озере поступило вечером 6 мая, к месту были направлены спасатели Службы спасения Свердловской области. На озере был штормовая погода, сильный ветер и волны. Спасатели вышли на обследование озера Аятское ранним утром в воскресенье.

«В 1,5 км от базы “Дом рыбака Невьянского прииска” спасателями была обнаружена затопленная лодка “Казанка”. Двигаясь от этого места по ветру в сторону берега спасатели поочередно обнаружили 3 рыбаков, двое из которых находились в спасательных жилетах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски еще одного рыбака продолжаются, спасатели на лодке обследуют озеро.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области, по факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе, следователь СКР и полицейские, а также представители МЧС.

Тела будут направлены для проведения судебной медицинской экспертизы для выяснения точной причины смерти. Личности погибших и обстоятельства их гибели устанавливаются.