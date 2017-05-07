Тела трех утонувших рыбаков найдены на озере в Свердловской области, поиски четвертого продолжаются
Екатеринбург. 7 мая.
Екатеринбург. 7 мая.
По данным ведомства, сообщение о происшествии на озере поступило вечером 6 мая, к месту были направлены спасатели Службы спасения Свердловской области. На озере был штормовая погода, сильный ветер и волны. Спасатели вышли на обследование озера Аятское ранним утром в воскресенье.
«В 1,5 км от базы “Дом рыбака Невьянского прииска” спасателями была обнаружена затопленная лодка “Казанка”. Двигаясь от этого места по ветру в сторону берега спасатели поочередно обнаружили 3 рыбаков, двое из которых находились в спасательных жилетах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски еще одного рыбака продолжаются, спасатели на лодке обследуют озеро.
Как сообщает
Тела будут направлены для проведения судебной медицинской экспертизы для выяснения точной причины смерти. Личности погибших и обстоятельства их гибели устанавливаются.