В Киеве горело Лукьяновское СИЗО: появились подробности и видео с места ЧП

В Киеве поз дно вечером 6 мая произошел пожар на территории Лукьяновского СИЗО.

Об этом сообщает «Национальный центр правозащиты».

Как стало известно, пожар произошел в корпусе для несовершеннолетних заключенных, в котором находятся так называемые «VIP-камеры».

«Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры», — сообщил в Facebook экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

По данным правозащитников, причины возгорания неизвестны, однако на нескольких видео с места пожара слышно, как заключенные кричат «амнистия».