В Киеве горело Лукьяновское СИЗО: появились подробности и видео с места ЧП
Возгорание произошло в корпусе для несовершеннолетних заключенных.
Возгорание произошло в корпусе для несовершеннолетних заключенных.
В Киеве поз дно вечером 6 мая произошел пожар на территории Лукьяновского СИЗО.
Об этом сообщает «Национальный центр правозащиты».
Как стало известно, пожар произошел в корпусе для несовершеннолетних заключенных, в котором находятся так называемые «VIP-камеры».
«Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры», — сообщил в Facebook
По данным правозащитников, причины возгорания неизвестны, однако на нескольких видео с места пожара слышно, как заключенные кричат «амнистия».
Как сообщал «Обозреватель», 11 января в Лукьяновском СИЗО Киева произошло нападение на охрану.