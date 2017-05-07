В девяти районах Приморья произошли аварии на электросетях

«Сейчас ремонтные работы ведутся в девяти муниципалитетах края. Основные причины отключений — перехлёст и обрывы проводов из-за сильного ветра. Сейчас в восстановлении энергоснабжения задействованы 14 аварийных бригад, более 20 единиц техники», — говорится в сообщении.

Подачу электричества специалисты планируют восстановить в течение дня. По данным властей, в регионе все еще сохраняется сильный ветер, что осложняет работу энергетиков.