Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
08:45 (мск), источник: РИА Новости

В девяти районах Приморья произошли аварии на электросетях

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Энергетики устраняют аварии на электросетях в 9 районах Приморья, возникшие из-за сильного ветра, сообщает администрация края.

Источник: AP 2017

«Сейчас ремонтные работы ведутся в девяти муниципалитетах края. Основные причины отключений — перехлёст и обрывы проводов из-за сильного ветра. Сейчас в восстановлении энергоснабжения задействованы 14 аварийных бригад, более 20 единиц техники», — говорится в сообщении.

Подачу электричества специалисты планируют восстановить в течение дня. По данным властей, в регионе все еще сохраняется сильный ветер, что осложняет работу энергетиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Швеция забросила семь шайб в ворота Германии на ЧМХ
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»
Во Франции начался второй тур выборов
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
«Спартак» станет чемпионом России в случае осечки «Зенита» В случае потери очков «Зенитом» в домашнем матче с «Тереком» московский «Спартак» за три тура до финиша станет чемпионом страны
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь