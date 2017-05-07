Новосибирская полиция разыскивает молодого насильника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Ленинский отдел полиции разыскивает 26-летнего Антона Коняева. Он совершил уголовное преступление по ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Молодой человек не проживает по месту жительства, полицию пытается обнаружить его настоящее местонахождение.