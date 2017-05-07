Новосибирская полиция разыскивает молодого насильника
26-летний Антон Коняев подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, его местоположение пытается обнаружить полиция, сообщает
26-летний Антон Коняев подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, его местоположение пытается обнаружить полиция, сообщает
Новосибирская полиция разыскивает молодого насильника, сообщает
Ленинский отдел полиции разыскивает 26-летнего Антона Коняева. Он совершил уголовное преступление по ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).
Молодой человек не проживает по месту жительства, полицию пытается обнаружить его настоящее местонахождение.
Всех, кому