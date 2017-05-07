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07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская полиция разыскивает молодого насильника

26-летний Антон Коняев подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, его местоположение пытается обнаружить полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Новосибирская полиция разыскивает молодого насильника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Ленинский отдел полиции разыскивает 26-летнего Антона Коняева. Он совершил уголовное преступление по ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Молодой человек не проживает по месту жительства, полицию пытается обнаружить его настоящее местонахождение.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефонам: 232−17−18, 232−64−70, 232−64−80.

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