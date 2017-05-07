МЧС проводит взрывные работы на реке Нижняя Тунгуска в Иркутской области

Сотрудники МЧС продолжают разрушать ледяной покров на реке Нижняя Тунгуска Катангского района Иркутской области во избежание паводка. Уже израсходовано 500 кг взрывчатых веществ, площадь рыхления составила 700 кв. метров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

В северных районах Приангарья продолжают работу оперативная группа и аэромобильная группировка МЧС, контролирующая паводковую обстановку. Гидрологический мониторинг осуществляется с помощью двух вертолетов Ми-8 и двух беспилотных летательных аппаратов.

«Продолжается разрушение ледяного покрова на реке Нижняя Тунгуска, вскрытие ото льда произошло на участке Подволошино — Непа, на реке Непа на участке Токма — Ика. В пределах Иркутской области вскрылась река Лена, наблюдается слабый ледоход», — пояснил старший оперативной группы МЧС полковник Валерий Шанц.

Проводится оказание адресной помощи жителям силами спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части.

«В населенных пунктах, подверженных весеннему половодью, проходят тренировки по эвакуации населения в подготовленные пункты временного размещения, в том числе, с дошкольниками и школьниками. Составлены списки пенсионеров, инвалидов — им помогают подготовиться к возможному повышению уровня воды», — рассказал Валерий Шанц.

Как сообщили в Иркутском управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6—8 мая ожидается вскрытие ото льда рек Нижняя Тунгуска на участке Непа-Преображенка. На левобережных притоках Ангары отмечаются понижения уровней воды 5−20 см, на реках Лена, Киренга, Витим колебания 5−25 см, на Нижней Тунгуске колебания уровней воды до 100 см. Отметки уровней воды повсеместно ниже критических значений.

Напомним, что всего на проведение противопаводковых мероприятий в этом году из бюджета региона будет выделено почти 10 млн рублей. Средства предусмотрены на закупку взрывчатых веществ и проведение взрывных работ, проведение снегомерных работ в бассейнах паводкоопасных рек региона. Учтены также расходы на использование воздушных судов для проведения гидрологических обследований, эвакуацию населения и доставку грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения.