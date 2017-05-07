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07:56 (мск), источник: Om1.ru

В Омске полицейские поймали пьяного водителя в угнанной «Ниве»

Подозреваемого подвергли административному аресту на 10 суток.

Сегодня, 7 мая в Омске около трех часов ночи сотрудники Госавтоинспекции патрулировали Космический проспект. И увидели автомобиль ВАЗ-2121, водитель которого не мог тронуться с места.

При этом правоохранители сразу заметили, что мужчина сильно пьян. Кроме того, у него не оказалось документов на «Ниву». В итоге авто задержали, отправив машину на штрафстоянку.

Нетрезвый водитель прошел медицинское освидетельствование.

Оказалось, авто угнали, машина принадлежит жителю Октябрьского округа. А об угоне стоявшего у дома по улице Романенко автомобиля его владелец не знал.

Возбуждено по ст. 166 УК РФ «Угон».

Подозреваемый подвергнут административному штрафу на 10 суток, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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