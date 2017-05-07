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08:18 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Уссурийске собрали ртуть, разлитую возле жилого дома

Жильцы временно отселены.

Специалисты по радиационной и химической безопасности собрали ртуть, разлитую около одноквартирного жилого дома в городе Уссурийске Приморского края, сообщает РИА Новости.

Разлив опасного вещества произошел во дворе дома на улице Дзержинского 6 мая. В результате, как сообщала краевая администрация, в жилых помещениях был превышен предельно допустимый уровень концентрации ртути. Четверых жильцов дома, в том числе одного ребёнка, пришлось временно отселить. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации локального характера местного уровня реагирования.

В мероприятиях по демеркуризации были задействованы сотрудники Роспотребнадзора и предприятия «Примтехнополис».

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