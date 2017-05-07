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09:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Скорая» с роженицей попала в ДТП в Костанае: погиб врач

По факту дорожной аварии ведется досудебное расследование.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. В результате столкновения кроссовера с машиной «скорой помощи» в Костанае скончался врач, пишет региональное издание «Алау».

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В субботу, 6 мая, около 11:00 в Костанае 36-летний водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, на пересечении улиц Баймагамбетова — Гагарина допустил столкновение с автомобилем «скорой помощи» под управлением 58-летнего водителя.

​В результате ДТП пассажирка автомобиля «УАЗ» — 34-летний врач — от полученных телесных повреждений скончалась. Другая пассажирка — 35-летняя роженица — доставлена в Костанайский областной родильный дом.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), назначены судебные экспертизы.

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