«Скорая» с роженицей попала в ДТП в Костанае: погиб врач

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. В результате столкновения кроссовера с машиной «скорой помощи» в Костанае скончался врач, пишет региональное издание «Алау».

Столб упал на авто в Астане

В субботу, 6 мая, около 11:00 в Костанае 36-летний водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, на пересечении улиц Баймагамбетова — Гагарина допустил столкновение с автомобилем «скорой помощи» под управлением 58-летнего водителя.

​В результате ДТП пассажирка автомобиля «УАЗ» — 34-летний врач — от полученных телесных повреждений скончалась. Другая пассажирка — 35-летняя роженица — доставлена в Костанайский областной родильный дом.