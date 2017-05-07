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09:27 (мск), источник: Tengrinews

На парковке выставочного комплекса «Корме» в Астане горел автомобиль

На парковке выставочного комплекса «Корме» в Астане горел автомобиль, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД Казахстана.

Источник: Tengrinews

На парковке выставочного комплекса «Корме» в Астане горел автомобиль, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД Казахстана.

Как сообщил официальный представитель Комитета Руслан Иманкулов накануне в 20.39 в районе Есиль по улице Достык горела автомашина марки Volkswagen Passat.

«Пожар локализован в 20.50 и ликвидирован в 20.59. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники столичной службы пожаротушения», — сообщил Иманкулов.

В редакцию Tengrinews.kz очевидцы прислали видео случившегося. Как видно на кадрах, автомобиль загорелся на парковке у выставочного комплекса «Корме».

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