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08:41 (мск), источник: dostup1.ru

Житель Кыштыма погиб на «дороге смерти», влетев в грузовик

В настоящее время по факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В Саткинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб житель Кыштыма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации полиции, авария произошла в девять вечера 6 мая на 1713 км федеральной трассы М-5 Москва — Челябинск: там 21-летний житель Кыштыма на ВАЗ-21144, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком DAF под управлением 56-летнего мужчины из Башкортостана.

«В результате аварии водитель ВАЗ погиб на месте», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время по факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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Житель Кыштыма погиб на «дороге смерти», влетев в грузовик
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