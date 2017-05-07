Житель Кыштыма погиб на «дороге смерти», влетев в грузовик
В настоящее время по факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В настоящее время по факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В Саткинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства
По информации полиции, авария произошла в девять вечера 6 мая на 1713 км федеральной трассы М-5 Москва — Челябинск: там 21-летний житель Кыштыма на ВАЗ-21144, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком DAF под управлением 56-летнего мужчины из Башкортостана.
«В результате аварии водитель ВАЗ погиб на месте», — уточнили в
В настоящее время по факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.