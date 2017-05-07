Житель Кыштыма погиб на «дороге смерти», влетев в грузовик

В Саткинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб житель Кыштыма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации полиции, авария произошла в девять вечера 6 мая на 1713 км федеральной трассы М-5 Москва — Челябинск: там 21-летний житель Кыштыма на ВАЗ-21144, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком DAF под управлением 56-летнего мужчины из Башкортостана.

«В результате аварии водитель ВАЗ погиб на месте», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время по факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.