Сотрудника Хабаровской таможни задержали по подозрению в получении взятки

Факт получения взятки выявлен на хабаровской таможне во время декларирования товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из декларантов, по версии следствия, передал таможенному инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля поста 41 тысячу рублей. В «обмен» на эту сумму сотрудник таможни должен был ускорить процесс оформления деклараций и пропустить товары без таможенного контроля, приняв выгодное декларанту решение.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило по данному факту уголовное дело.