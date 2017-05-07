Сотрудника Хабаровской таможни задержали по подозрению в получении взятки
Декларант, по версии следствия, передал 41 тысячу рублей, чтобы беспрепятственно пройти контроль.
Декларант, по версии следствия, передал 41 тысячу рублей, чтобы беспрепятственно пройти контроль.
Факт получения взятки выявлен на хабаровской таможне во время декларирования товаров, сообщает
Один из декларантов, по версии следствия, передал таможенному инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля поста 41 тысячу рублей. В «обмен» на эту сумму сотрудник таможни должен был ускорить процесс оформления деклараций и пропустить товары без таможенного контроля, приняв выгодное декларанту решение.
Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило по данному факту уголовное дело.