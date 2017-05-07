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08:53 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Сотрудника Хабаровской таможни задержали по подозрению в получении взятки

Декларант, по версии следствия, передал 41 тысячу рублей, чтобы беспрепятственно пройти контроль.

Факт получения взятки выявлен на хабаровской таможне во время декларирования товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из декларантов, по версии следствия, передал таможенному инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля поста 41 тысячу рублей. В «обмен» на эту сумму сотрудник таможни должен был ускорить процесс оформления деклараций и пропустить товары без таможенного контроля, приняв выгодное декларанту решение.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило по данному факту уголовное дело.

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