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09:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дело об убийстве иркутского адвоката в Улан-Удэ передали в суд

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Громкое дело об убийстве иркутского адвоката Дмитрия Васькова в центре Улан-Удэ завершено и передано в суд. Предполагаемому преступнику предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) и ст.222 (незаконное ношение огнестрельного оружия). Теперь злоумышленнику может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Бурятия.

Напомним, адвоката из Иркутска Дмитрия Васькова убили на улице Цивилева, 9 в центре Улан-Удэ 27 сентября. Дмитрий Васьков являлся адвокатом Иркутской коллегии и вел резонансные уголовные дела. В 2000-х годах работал следователем в органах прокуратуры Иркутской области.

44-летний житель Улан-Удэ Михаил Степанов устроил погоню на автомобиле за 35-летним адвокатом из Иркутска прежде, чем его застрелить. Злоумышленник несколько раз стрелял в свою жертву и ранил его в руку за 10 минут до убийства в центре столицы Бурятии. В автомобиле потерпевшего в момент совершения преступления находился свидетель, его допросили. Он не пострадал.

Спустя несколько часов после убийства, подозреваемый добровольно явился в ОВД и дал признательные показания.

Убийство адвоката могло носить непреднамеренный характер. Подозреваемый метался после совершения преступления, это доказывает видео с камеры видеонаблюдения, а после перепутал свою машину с чужой. Мотивом совершения преступления могла послужить личная неприязнь. На допросах подозреваемый говорит, что адвокат не узнал его при случайной личной встрече.

Между тем совет Адвокатской палаты Иркутской области прокомментировал убийство иркутского адвоката.

«Характер и обстоятельства совершенного преступления позволяют предположить наличие связи с профессиональной деятельностью адвоката. Преступление такого характера крайне редки для нашего региона, поэтому его раскрытие очень важно для обеспечения профессиональных прав защитников. Адвокатская плата Иркутской области выражает серьезную обеспокоенность беспрецедентным посягательством на жизнь адвоката, надеется на скорое и объективное расследование и привлечение виновных лиц к ответственности. Соответствующие обращения будут подготовлены в адрес Федеральной палаты адвокатов России и правоохранительных органов Республики Бурятия. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую помощь следственным органам, а также оказать материальную помощь родственникам погибшего адвоката», — отметили в совете Адвокатской палаты региона.

По факту убийства Дмитрия Васькова следователи СК по Железнодорожному району Улан-Удэ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По информации источника ИА IrkutskMedia в СУ СКР Бурятии, четыре года назад Дмитрий Васьков представлял интересы Степанова при банкротстве его фирмы по добыче нефрита — родовой эвенкийской общины «Дылача».

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