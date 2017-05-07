Дело об убийстве иркутского адвоката в Улан-Удэ передали в суд
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Громкое дело об убийстве иркутского адвоката Дмитрия Васькова в центре
Напомним, адвоката из Иркутска Дмитрия Васькова убили на улице Цивилева, 9 в центре
44-летний житель
Спустя несколько часов после убийства, подозреваемый добровольно явился в ОВД и дал признательные показания.
Убийство адвоката могло носить непреднамеренный характер. Подозреваемый метался после совершения преступления, это доказывает видео с камеры видеонаблюдения, а после перепутал свою машину с чужой. Мотивом совершения преступления могла послужить личная неприязнь. На допросах подозреваемый говорит, что адвокат не узнал его при случайной личной встрече.
Между тем совет Адвокатской палаты Иркутской области прокомментировал убийство иркутского адвоката.
«Характер и обстоятельства совершенного преступления позволяют предположить наличие связи с профессиональной деятельностью адвоката. Преступление такого характера крайне редки для нашего региона, поэтому его раскрытие очень важно для обеспечения профессиональных прав защитников. Адвокатская плата Иркутской области выражает серьезную обеспокоенность беспрецедентным посягательством на жизнь адвоката, надеется на скорое и объективное расследование и привлечение виновных лиц к ответственности. Соответствующие обращения будут подготовлены в адрес Федеральной палаты адвокатов России и правоохранительных органов Республики Бурятия. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую помощь следственным органам, а также оказать материальную помощь родственникам погибшего адвоката», — отметили в совете Адвокатской палаты региона.
По факту убийства Дмитрия Васькова следователи СК по Железнодорожному району