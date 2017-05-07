Гендиректора краевого телеканала обвинили в оскорблении чувств верующих

Как рассказал Вадим Востров на своей страничке в социальных сетях, ему позвонил следователь из Следственного комитета по краю и сообщил, что на него поступило заявление от православного гражданина Александра Георгиевича, проживающего на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», в котором говорилось, что он оскорбил его чувства.

На вопрос: «Чем?», выяснилось, что в 2012 году он сделал перепост оскорбительной по отношению к Богу записи Артемия Лебедева. Правда, он написал, что с ней не согласен, но гражданин всё равно оскорблен и требует завести уголовное дело.

Востров отправил в Следственный комитет своего юриста, где по его словам состоялся следующий разговор.

— А Вадим Евгеньевич православный?- Православный. — А он в церковь ходит и насколько часто? — Ходит, насколько часто, не знаю.

В конце разговора следователь попросила об очной беседе Вострова с обиженным красноярцем.

«Я сначала психанул, ну сколько можно этот бред выслушивать? А потом подумал — ведь это будет первый в мировой истории очный перекрестный опрос двух православных на предмет оскорбления одного из них посредством перепоста чужой мысли в интернете! Это очень круто! Могут даже приехать иностранные журналисты!», — написал Вадим Евгеньевич.

Чем закончится эта история, пока не известно.