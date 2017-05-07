Еще одно смертоносное ДТП произошло перед Согаванью в Хабаровском крае
По предварительным данным, погиб один человек.
По предварительным данным, погиб один человек.
Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.
Минувший выходной день для трассы Советская Гавань — Гатка стал поистине трагическим. Трагедией здесь закончилось еще одно
Напомним, накануне страшное ДТП на трассе
Ранее в этом же районе — на мосту через реку Эгге на въезде в Советскую Гавань — не обошлось без жертв еще одно сокрушительная авария с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, предположительно женщина. В настоящее время подробности происшествия уточняются. Однако усугубить ситуацию могли и ужасные погодные условия. В тот день этот участок трассы оказался под проливным дождем. Возможно, один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге.