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08:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Еще одно смертоносное ДТП произошло перед Согаванью в Хабаровском крае

По предварительным данным, погиб один человек.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.

Минувший выходной день для трассы Советская Гавань — Гатка стал поистине трагическим. Трагедией здесь закончилось еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, в этом случае погиб один человек, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, накануне страшное ДТП на трассе Советская-Гавань — Гатка, в районе базы отдыха Куршавель, унесло жизни двух человек. По имеющимся в распоряжении информагентства фотографиям с места происшествия, можно предположить, что «Ленд Крузер» после того, как съехал с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. В результате аварии мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью и скончались до приезда скорой помощи. По информации информированного источника, в числе погибших — военный прокурор из Советско-Гаванского района.

Ранее в этом же районе — на мосту через реку Эгге на въезде в Советскую Гавань — не обошлось без жертв еще одно сокрушительная авария с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек, предположительно женщина. В настоящее время подробности происшествия уточняются. Однако усугубить ситуацию могли и ужасные погодные условия. В тот день этот участок трассы оказался под проливным дождем. Возможно, один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге.

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