Брестский завод бытхимии возобновил производство

МИНСК, 7 мая — Sputnik. ОАО «Брестский завод бытовой химии» возобновило производственный процесс после случившегося в субботу инцидента с разлитием опасных кислот, сообщили Sputnik на предприятии.

Как ранее сообщал Sputnik, ЧП на химпредприятии Бреста произошло утром 6 мая: из-за смешивания двух кислот и воды случилось резкое выделение паров едкого химического соединения. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали ситуацию, 46 человек эвакуировали, один человек был госпитализирован с подозрением на химическое отравление. По версии Следственного комитета, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса при смешивании кислот.

«Работа предприятия была восстановлена в субботу, в общей сложности технологический процесс был прерван почти на четыре часа, за это время предприятие могло бы выпустить около двух тонн продукции, и эта упущенная выгода — единственная потеря», — сказали на предприятии.

Там также проинформировали, что пострадавший работник, госпитализированный в субботу в отделение реанимации, уже чувствует себя лучше.

В настоящее время на предприятии предельные концентрации хлорсодержащих веществ в норме — как в цеху, так и на остальных территориях завода.

На предприятии продолжает работать специальная комиссия, которая устанавливает причины ЧП.