Брестский завод бытхимии возобновил производство
Общий перерыв технологического процесса составил менее четырех часов. Пострадавший
Общий перерыв технологического процесса составил менее четырех часов. Пострадавший
МИНСК, 7 мая — Sputnik. ОАО «Брестский завод бытовой химии» возобновило производственный процесс после случившегося в субботу инцидента с разлитием опасных кислот, сообщили Sputnik на предприятии.
Как ранее сообщал Sputnik, ЧП на химпредприятии Бреста произошло утром 6 мая:
«Работа предприятия была восстановлена в субботу, в общей сложности технологический процесс был прерван почти на четыре часа, за это время предприятие могло бы выпустить около двух тонн продукции, и эта упущенная выгода — единственная потеря», — сказали на предприятии.
Там также проинформировали, что пострадавший работник, госпитализированный в субботу в отделение реанимации, уже чувствует себя лучше.
В настоящее время на предприятии предельные концентрации хлорсодержащих веществ в норме — как в цеху, так и на остальных территориях завода.
На предприятии продолжает работать специальная комиссия, которая устанавливает причины ЧП.