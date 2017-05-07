Опасные членистоногие за неделю покусали больше тысячи красноярцев
Почти 1,3 тыс. жителей Красноярского края пострадали от клещей, сообщили 7 мая в
Почти 1,3 тыс. жителей Красноярского края пострадали от клещей, сообщили 7 мая в
Если в середине апреля в надзорном ведомстве сообщали о 30 покусанных, то в конце этой недели уже известно о 1768 жителях, обратившихся за помощью
«Контакты населения с клещами регистрируются в окрестностях населенных пунктов: село Юксеево Большемуртинского района; поселок Шалинское, Большого Унгута, Камарчаги, Колбинского, деревни Кубинка Манского района; садового общества поселка Кедровый Емельяновского района; села Овсянка, Слизнево, дач “Манская гора” и кладбища Дивногорска», — отметили в управлении.
Число покусанных выросло и в краевом центре — за неделю в медицинские организации обратилось 417 человек, в том числе 81 ребенок. Кусали людей чаше всего в Академгородке, на Николаевской сопке, рядом с
«На территории Красноярского края продолжается проведение акарицидных обработок, с начала сезона обработаны территории площадью 473,69 га, в том числе в местах массового отдыха, летние загородные оздоровительные учреждения, территории дачных участков, баз отдыха и санаториев», — отметили в