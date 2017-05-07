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11:07 (мск), источник: РИА Новости

Боевики ИГ напали на базу в Ираке, где размещаются американские военные

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) атаковали военную базу на севере Ирака, где размещаются американские военные советники, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в силах безопасности.

Источник: РИА Новости

Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук. Еще трое нападавших были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга, которые контролируют близлежащую территорию.

«Они были одеты в форму, напоминающую форму курдских отрядов пешмерга, и обрили бороды, чтобы выглядеть похожими на нас», — заявил один из военных.

При нападении были убиты двое курдов-ополченцев, еще шесть получили ранения.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению иракского Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

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