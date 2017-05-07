В Красноярском крае загорелся поселок
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — В населенном пункте Муратово Большемуртинского района Красноярского края горят восемь строений на площади 4 тыс. кв. метров, сообщает
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — В населенном пункте Муратово Большемуртинского района Красноярского края горят восемь строений на площади 4 тыс. кв. метров, сообщает
В тушении задействовано 44 человека, 14 единиц техники, в том числе бульдозер, проводится опашка. Также подготовлен пункт временного размещения в доме культуры поселка Большая Мурта.
В готовности к применению находится самолет МЧС России Ил-76.