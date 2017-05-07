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11:02 (мск), источник: Интерфакс

В Красноярском крае загорелся поселок

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — В населенном пункте Муратово Большемуртинского района Красноярского края горят восемь строений на площади 4 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

В тушении задействовано 44 человека, 14 единиц техники, в том числе бульдозер, проводится опашка. Также подготовлен пункт временного размещения в доме культуры поселка Большая Мурта.

В готовности к применению находится самолет МЧС России Ил-76.

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