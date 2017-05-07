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12:10 (мск), источник: "Российская газета"

В Таганроге задержана банда ночных разбойников

В городе Таганроге Ростовской области правоохранительные органы задержали банду, грабившую местных жителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, молодые люди, угрожая ножами, отбирали у прохожих ценные вещи.

Найти преступников помог мужчина, который сообщил полицейским, что в темное время суток его окружили на улице молодые люди и похитили мобильный телефон и деньги.

По подозрению в разбое были задержаны трое 20-летних местных жителей. Правоохранители установили их причастность к совершению аналогичного преступления.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ «Разбой».

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