В Таганроге задержана банда ночных разбойников

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, молодые люди, угрожая ножами, отбирали у прохожих ценные вещи.

Найти преступников помог мужчина, который сообщил полицейским, что в темное время суток его окружили на улице молодые люди и похитили мобильный телефон и деньги.

По подозрению в разбое были задержаны трое 20-летних местных жителей. Правоохранители установили их причастность к совершению аналогичного преступления.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ «Разбой».