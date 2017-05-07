В больнице скончалась четвертая пострадавшая в крупной аварии в Пестречинском районе
(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В больнице скончалась еще одна пострадавшая в ДТП в Пестречинском районе, сообщают пользователи соцсетей.
(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В больнице скончалась еще одна пострадавшая в ДТП в Пестречинском районе, сообщают пользователи соцсетей.
Молодожены возвращались из Таиланда, где отдыхали в свадебном путешествии. 20 апреля утром они прилетели в аэропорт Казани, откуда их на машине забирали родители.
Напомним, ИА «Татар-информ» сообщило, что ДТП произошло на 878-м километре трассы М7 20 апреля утром. На повороте к селу
На следующий день скончалась пожилая женщина, молодая находилась в реанимации. Спустя некоторое время девушка умерла. Всего в результате аварии скончались четыре человека.