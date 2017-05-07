В больнице скончалась четвертая пострадавшая в крупной аварии в Пестречинском районе

Молодожены возвращались из Таиланда, где отдыхали в свадебном путешествии. 20 апреля утром они прилетели в аэропорт Казани, откуда их на машине забирали родители.

Напомним, ИА «Татар-информ» сообщило, что ДТП произошло на 878-м километре трассы М7 20 апреля утром. На повороте к селу Отар-Дубровка легковушка «Шевроле» с номерами Удмуртской Республики столкнулась с фурой «Фредлайнер» с башкирскими номерами и грузовиком «ГАЗ-53». В результате аварии мужчины — водитель и пассажир легковушки, погибли на месте, две пострадавшие пассажирки «Шевроле» были госпитализированы.

На следующий день скончалась пожилая женщина, молодая находилась в реанимации. Спустя некоторое время девушка умерла. Всего в результате аварии скончались четыре человека.