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15:37 (мск), источник: Informburo.kz

Команду спортсменов из Астаны госпитализировали после ужина в кафе Петропавловска

Накануне они поужинали в городской столовой «Айналайын», а ночью троих детей на скорой увезли в больницу.

Источник: Informburo.kz

Троих участников соревнований по киокушинкай каратэ госпитализировали после ужина в кафе Петропавловска, сообщил организатор соревнований, президент Северо-Казахстанского филиала РОО «Всеказахстанская организация киокушинкай каратэ» Владимир Витченко.

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6 мая в Петропавловске стартовал открытый чемпионат области по киокушинкай каратэ «Солтустік Барысы», посвящённый Дню защитника Отечества. Около 800 лучших спортсменов со всего Казахстана принимают участие в полноконтактных боях и турнире по тамашевари — состязанию по ломанию твёрдых предметов. Возраст участников — от семи лет и старше.

«Команда из Астаны, приезжая на соревнования в Петропавловск, традиционно, на протяжении нескольких лет питается в этом кафе. Никогда проблем не было. Вчера после ужина ребят отвезли в гостиницу, так как через некоторое время троим стало плохо. Их доставили в больницу, они находятся под медицинским наблюдением. На всякий случай в больницу были доставлены другие ребята (10−15 человек), ужинавшие в кафе, им проведено промывание желудка, и они были отпущены, так как всё у них нормально», — рассказал Владимир Витченко.

Он отметил, что вирусную инфекцию медики не подтвердили, поэтому, вероятно, дело именно в пищевом отравлении.

«Организацией питания мы не занимаемся. Мы встречаем команды, провожаем, проводим турнир, организуем судейство. Команды сами выбирают, где им питаться. Другие команды, в том числе и 300 детей из североказахстанской сборной, питались в кафе Дворца спорта, у них проблем нет. Но на всякий случай медицинский осмотр прошли все», — пояснил Витченко.

Он также сообщил, что компетентные службы проверяют кафе, результаты анализов будут известны позже.

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