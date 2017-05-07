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11:28 (мск), источник: Фонтанка

Сирийцы избили главу Фонда помощи сирийским детям в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга президент благотворительной организации, помогающей детям из Сирии, пострадал от соотечественников. Предполагается, что причиной ссоры стал бизнес.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт произошёл 6 мая около половины шестого вечера в доме № 4 по улице Блохина, где располагается Фонд помощи сирийским детям «Хайат». По словам пострадавшего 50-летнего президента организации, в помещении находились пятеро граждан Сирии. С одним он знаком, с остальных — лишь мельком. В ходе словесной ссоры они набросились на него, избили, устроили погром в организации и сбежали.

Руководителя с травмами головы, множественными ушибами и ссадинами доставили в больницу, откуда после оказания необходимой помощи отпустили.

По предварительной информации, в основе конфликта — личная неприязнь, возникшая из-за частной предпринимательской деятельности в сфере общественного питания. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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