Сирийцы избили главу Фонда помощи сирийским детям в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке», конфликт произошёл 6 мая около половины шестого вечера в доме № 4 по улице Блохина, где располагается Фонд помощи сирийским детям «Хайат». По словам пострадавшего 50-летнего президента организации, в помещении находились пятеро граждан Сирии. С одним он знаком, с остальных — лишь мельком. В ходе словесной ссоры они набросились на него, избили, устроили погром в организации и сбежали.

Руководителя с травмами головы, множественными ушибами и ссадинами доставили в больницу, откуда после оказания необходимой помощи отпустили.