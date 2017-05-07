Сирийцы избили главу Фонда помощи сирийским детям в Петербурге
В Петроградском районе Петербурга президент благотворительной организации, помогающей детям из Сирии, пострадал от соотечественников. Предполагается, что причиной ссоры стал бизнес.
В Петроградском районе Петербурга президент благотворительной организации, помогающей детям из Сирии, пострадал от соотечественников. Предполагается, что причиной ссоры стал бизнес.
Как стало известно «Фонтанке», конфликт произошёл 6 мая около половины шестого вечера в доме № 4 по улице Блохина, где располагается Фонд помощи сирийским детям «Хайат». По словам пострадавшего 50-летнего президента организации, в помещении находились пятеро граждан Сирии. С одним он знаком, с остальных — лишь мельком. В ходе словесной ссоры они набросились на него, избили, устроили погром в организации и сбежали.
Руководителя с травмами головы, множественными ушибами и ссадинами доставили в больницу, откуда после оказания необходимой помощи отпустили.
По предварительной информации, в основе конфликта — личная неприязнь, возникшая