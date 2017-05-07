На трассе под Волгоградом ПАЗ собрал массовое ДТП

По информации ГУ МВД России по региону, в это время 46-летний водитель автобуса «ПАЗ 320302−11», следуя в сторону Волгограда, превысил скорость и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Niva под управлением 31-летнего водителя.

От удара, установили полицейские, водитель Chevrolet совершил столкновение с впереди стоящей автомашиной Hyundai под управлением 33-летнего мужчины. Hyundai в свою очередь столкнулся с впереди стоящей Volvo, за рулем которой находился мужчина 45 лет.

В результате ДТП в больницу с ушибами обратились пассажиры Chevrolet Niva 59 и 5 лет.