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12:06 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На трассе под Волгоградом ПАЗ собрал массовое ДТП

На 879 километре федеральной трассы М-6 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области 6 мая в 09:35 произошло массовое ДТП, сообщает ВДТВ.

По информации ГУ МВД России по региону, в это время 46-летний водитель автобуса «ПАЗ 320302−11», следуя в сторону Волгограда, превысил скорость и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Niva под управлением 31-летнего водителя.

От удара, установили полицейские, водитель Chevrolet совершил столкновение с впереди стоящей автомашиной Hyundai под управлением 33-летнего мужчины. Hyundai в свою очередь столкнулся с впереди стоящей Volvo, за рулем которой находился мужчина 45 лет.

В результате ДТП в больницу с ушибами обратились пассажиры Chevrolet Niva 59 и 5 лет.

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