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11:44 (мск), источник: Водитель Петербурга

У раллийной команды из Петербурга угнали два Mitsubishi

В Петербурге найден угонщик двух раллийных автомобилей. Обнаружить преступника удалось 6 мая.

Как стало известно «Водителю Петербурга», еще днем 2 мая к полицейским Красногвардейского района обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что от дома 5а по Екатерининскому проспекту у раллийной команды угнали два Mitsubishi Lancer. Материальный ущерб был признан значительным.

Преступника нашли 6 мая. Им оказался 26-летний молодой человек. В содеянном он уже признался. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 158 УК. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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