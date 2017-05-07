У раллийной команды из Петербурга угнали два Mitsubishi

Как стало известно «Водителю Петербурга», еще днем 2 мая к полицейским Красногвардейского района обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что от дома 5а по Екатерининскому проспекту у раллийной команды угнали два Mitsubishi Lancer. Материальный ущерб был признан значительным.

Преступника нашли 6 мая. Им оказался 26-летний молодой человек. В содеянном он уже признался. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 158 УК. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.