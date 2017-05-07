В Симферополе ВАЗ въехал в автобус: госпитализированы двое
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости (Крым). В Симферополе в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 с рейсовым автобусом «Эталон» пострадали два человека. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости (Крым). В Симферополе в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 с рейсовым автобусом «Эталон» пострадали два человека. Об этом сообщает
ДТП произошло утром в субботу на ул. Севастопольская. «Водитель автомобиля ВАЗ-21063 при осуществлении левого поворота столкнулся с автобусом, который выезжал со стороны 1-ой Конной Армии», — уточнили в ведомстве.
В результате аварии пострадали 24-летний водитель легковой машины, у которого диагностировали ушиб грудной клетки, и 33-летний пассажир «Жигулей», получивший закрытую
Прибывшие по вызову спасатели деблокировали из ВАЗа пострадавшего и провели первоочередные меры по ликвидации последствий ДТП.
Пострадавшие были доставлены в симферопольскую городскую больницу № 6.