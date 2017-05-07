В Симферополе ВАЗ въехал в автобус: госпитализированы двое

ДТП произошло утром в субботу на ул. Севастопольская. «Водитель автомобиля ВАЗ-21063 при осуществлении левого поворота столкнулся с автобусом, который выезжал со стороны 1-ой Конной Армии», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали 24-летний водитель легковой машины, у которого диагностировали ушиб грудной клетки, и 33-летний пассажир «Жигулей», получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, грудной клетки и ключицы.

Прибывшие по вызову спасатели деблокировали из ВАЗа пострадавшего и провели первоочередные меры по ликвидации последствий ДТП.

Пострадавшие были доставлены в симферопольскую городскую больницу № 6.