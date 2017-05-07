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19:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже автоледи на Volkswagen сбила женщину и врезалась в 2 киоска

Иномарка выехала на тротуар на улице Димитрова.

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg выехала на тротуар, сбила 57-летнюю женщину и врезалась в два киоска на улице Димитрова в субботу, 6 мая. Сбитой горожанке потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17:00. По данным правоохранителей, пострадавшая женщина получила перелом и сотрясение мозга.

Фото ДТП появились в городской группе в соцсети «Вконтакте» и собрали множество комментариев. Очевидец под ником Коля Фомин сообщил, что водитель уходила от столкновения с ехавшим впереди автомобилем Volvo, и машину «выбросило на остановку». Жительница Воронежа Наталья Сенцова «услышала страшный грохот, повернулась и увидела, как машина влетела уже в киоск «Роспечати». Наталья Сенцова заметила, что скорость движения иномарки «была нехилая, раз ее первый киоск не остановил». Водитель «даже не подошла к женщине, которую сбила», отметил в комментариях к фотографиям очевидец Евгений Денисенко.

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