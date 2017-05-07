В Воронеже автоледи на Volkswagen сбила женщину и врезалась в 2 киоска

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg выехала на тротуар, сбила 57-летнюю женщину и врезалась в два киоска на улице Димитрова в субботу, 6 мая. Сбитой горожанке потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17:00. По данным правоохранителей, пострадавшая женщина получила перелом и сотрясение мозга.