В Воронеже автоледи на Volkswagen сбила женщину и врезалась в 2 киоска
Иномарка выехала на тротуар на улице Димитрова.
Иномарка выехала на тротуар на улице Димитрова.
Водитель автомобиля Volkswagen Touareg выехала на тротуар, сбила 57-летнюю женщину и врезалась в два киоска на улице Димитрова в субботу, 6 мая. Сбитой горожанке потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Авария произошла около 17:00. По данным правоохранителей, пострадавшая женщина получила перелом и сотрясение мозга.
Фото ДТП появились в городской группе в соцсети «Вконтакте» и собрали множество комментариев. Очевидец под ником Коля Фомин сообщил, что водитель уходила от столкновения с ехавшим впереди автомобилем Volvo, и машину «выбросило на остановку». Жительница Воронежа Наталья Сенцова «услышала страшный грохот, повернулась и увидела, как машина влетела уже в киоск «Роспечати». Наталья Сенцова заметила, что скорость движения иномарки «была нехилая, раз ее первый киоск не остановил». Водитель «даже не подошла к женщине, которую сбила», отметил в комментариях к фотографиям очевидец Евгений Денисенко.