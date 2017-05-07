В Перми пропал 48-летний мужчина

Мужчина пропал в Перми 4 мая. 48-летний Леонид Таскаев вышел из дома в Индустриальном районе около 14:00. С тех пор его не видели. Как предполагают родственники пропавшего, после ухода из дома он мог находиться в своей машине, припаркованной во дворе.

Сейчас оба номера телефона Леонида Таскаева отключены. Как рассказал сайту «АиФ-Прикамье» сын пропавшего, ранее мужчина никогда не пропадал и не задерживался на долгое время.

Приметы пропавшего мужчины: очки, чёрная кожаная куртка, джинсы, чёрные кроссовки.