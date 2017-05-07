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13:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пропал 48-летний мужчина

Он ушёл из дома и не вернулся.

Мужчина пропал в Перми 4 мая. 48-летний Леонид Таскаев вышел из дома в Индустриальном районе около 14:00. С тех пор его не видели. Как предполагают родственники пропавшего, после ухода из дома он мог находиться в своей машине, припаркованной во дворе.

Сейчас оба номера телефона Леонида Таскаева отключены. Как рассказал сайту «АиФ-Прикамье» сын пропавшего, ранее мужчина никогда не пропадал и не задерживался на долгое время.

Приметы пропавшего мужчины: очки, чёрная кожаная куртка, джинсы, чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно и местонахождении мужчины, просим сообщить в полицию 02 (с мобильного телефона — 102).

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