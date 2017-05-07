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15:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В сгоревшей деревне под Красноярском без жилья остались 17 человек

Сейчас решается вопрос о размещении пострадавших.

В деревне Муратово Большемуртинского района 17 человек остались без жилья из-за сильного пожара, уничтожившего восемь домов. Среди них — пятеро детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, первое возгорание было зафиксировано 7 мая в 12:05, когда загорелись дома и постройки на площади 200 кв. метров. За полтора часа огонь охватил территорию площадью 4000 кв. метров.

На место происшествия выехал начальник регионального ГУ МЧС Евгений Вершинин. В 14:45 огонь был локализован, а в 15:55 — полностью ликвидирован. Всего к тушению пожаров было привлечено 132 человека и 26 машин.

Сейчас решается вопрос о расселении погорельцев. На месте работают руководители профильных служб и ведомств.

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