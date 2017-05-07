В сгоревшей деревне под Красноярском без жилья остались 17 человек
Сейчас решается вопрос о размещении пострадавших.
Сейчас решается вопрос о размещении пострадавших.
В деревне Муратово Большемуртинского района 17 человек остались без жилья
Напомним, первое возгорание было зафиксировано 7 мая в 12:05, когда загорелись дома и постройки на площади 200 кв. метров. За полтора часа огонь охватил территорию площадью 4000 кв. метров.
На место происшествия выехал начальник регионального ГУ МЧС Евгений Вершинин. В 14:45 огонь был локализован, а в 15:55 — полностью ликвидирован. Всего к тушению пожаров было привлечено 132 человека и 26 машин.
Сейчас решается вопрос о расселении погорельцев. На месте работают руководители профильных служб и ведомств.