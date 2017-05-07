Босого замерзавшего мужчину вытащили из ледяного Енисея
Лежащего на льду мужчину двое полицейских заметили вчера вечером при патрулировании улиц Туруханска.
Лежащего на льду мужчину двое полицейских заметили вчера вечером при патрулировании улиц Туруханска.
В Туруханске на Енисее чуть не замерз мужчина, сообщили 7 мая в
Лежащего на льду мужчину двое полицейских заметили вчера вечером при патрулировании улиц Туруханска. Старший лейтенант Владимир Белименко и старший сержант Афанасий Вебер сначала увидели частично утопленный в воде снегоход «Буран», а рядом с ним — его водителя. Мужчина лежал на льду с беспомощном состоянии. Выбираясь из воды северянин потерял обувь,
Стражи порядка эвакуировали мужчину с ледяной кромки берега реки и на руках донесли до машины, а затем доставили в местное отделение больницы. Зачем 37-летний мужчина выехал на лед — не уточняется.
В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.