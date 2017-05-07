Босого замерзавшего мужчину вытащили из ледяного Енисея

В Туруханске на Енисее чуть не замерз мужчина, сообщили 7 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Лежащего на льду мужчину двое полицейских заметили вчера вечером при патрулировании улиц Туруханска. Старший лейтенант Владимир Белименко и старший сержант Афанасий Вебер сначала увидели частично утопленный в воде снегоход «Буран», а рядом с ним — его водителя. Мужчина лежал на льду с беспомощном состоянии. Выбираясь из воды северянин потерял обувь, из-за мокрой одежды получил переохлаждение и сам не мог идти.

Стражи порядка эвакуировали мужчину с ледяной кромки берега реки и на руках донесли до машины, а затем доставили в местное отделение больницы. Зачем 37-летний мужчина выехал на лед — не уточняется.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.