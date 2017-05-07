В Севастополе пьяный сторож угнал машину начальника и перевернулся на ней

В Севастополе полиция возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины за то, что он взял без спросу машину начальника.

42-летний житель Севастополя написал заявление в полицию, что ночью у него угнали автомобиль, который он припарковал возле строительного объекта. Ключи от автомобиля мужчина оставил нанятому им сторожу, который не выходит на связь. Сторожа задержали.

— Установлено, что после распития спиртных напитков он решил воспользоваться автомобилем своего работодателя и покататься на нем по городу. На ул. Г. Мельника злоумышленник, не справившись с управлением, совершил опрокидывание автомобиля, выбрался из него и ушел, — рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.

В отношении сторожа возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.