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19:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе пьяный сторож угнал машину начальника и перевернулся на ней

Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В Севастополе полиция возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины за то, что он взял без спросу машину начальника.

42-летний житель Севастополя написал заявление в полицию, что ночью у него угнали автомобиль, который он припарковал возле строительного объекта. Ключи от автомобиля мужчина оставил нанятому им сторожу, который не выходит на связь. Сторожа задержали.

— Установлено, что после распития спиртных напитков он решил воспользоваться автомобилем своего работодателя и покататься на нем по городу. На ул. Г. Мельника злоумышленник, не справившись с управлением, совершил опрокидывание автомобиля, выбрался из него и ушел, — рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.

В отношении сторожа возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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