Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Опрос показал число россиян, не желающих праздновать День Победы
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Эксперт: ЕС могут приостановить безвизовый режим с Украиной
"Сармат" не даст США выиграть войну с РФ - СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
РФ готовит ядреный ответ на «быстрый глобальный удар» США – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
15:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Акула укусила пытавшегося заарканить ее рыболова

В Австралии акула укусила мужчину, который пытался набросить на нее веревку. Об этом сообщается на сайте 9news.com.au.

Инцидент произошел у берегов штата Квинсленд. Рыболов прыгнул с лодки в море, где плавала лимонная акула длиной 2,7 метра. Он утверждает, что в ней застряла рыболовная снасть. Чтобы освободить хищника, мужчина решил вытащить ее на лодку. «Я хотел сунуть акуле в пасть трубу, достать крючки, а потом отпустить ее», — объясняет он.

Когда он попытался накинуть на ее хвост веревку, рыба увернулась и схватила его за ногу. Зажимая рану на бедре, мужчина выбрался из воды. Друзья доставили пострадавшего в больницу на полуострове Кейп-Йорк на севере Квинсленда. Акула была поймана, а из ее мяса сделали приманки для крабов.

Лимонные акулы вырастают до 3,4 метра в длину и весят до 180 килограммов. Они питаются рыбами, моллюсками и птицами. Этот вид может представлять опасность для человека.

В апреле сообщалось, что в Новой Зеландии акула напала на туристку из Франции, которая занималась серфингом у берегов залива Курио.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Австралиец чудом уцелел после попытки заарканить акулу
12:42 (мск)© Ньюстюб
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
Сборная России разгромила Италию в матче чемпионата мира
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
WikiLeaks увидела российский след в утечке писем штаба Макрона
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Боевики ИГ напали на базу в Ираке, где размещены военные из США
Ле Пен и Макрон проголосовали на выборах во Франции
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
Словения сотворила суперкамбэк, Чехия разнесла Белоруссию Рассказываем о втором дне чемпионата мира
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь