Водитель «семерки» погиб на трассе под Волгоградом, еще трое в больнице
В Иловлинском районе Волгоградской области ночью на трассе «Москва — Волгоград» в 01:00 произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Ниссан Максима».
В Иловлинском районе Волгоградской области ночью на трассе «Москва — Волгоград» в 01:00 произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Ниссан Максима».
Как сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по региону, 26-летний водитель «Ниссан Максима», следуя в сторону Волгограда, на 858 километре выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с «семеркой», за рулем которой находился 30-летний мужчина.
По информации полицейских, водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП. Водитель «Ниссана», его 22-летняя пассажирка и 2-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.