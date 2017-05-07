Водитель «семерки» погиб на трассе под Волгоградом, еще трое в больнице

Как сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по региону, 26-летний водитель «Ниссан Максима», следуя в сторону Волгограда, на 858 километре выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с «семеркой», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

По информации полицейских, водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП. Водитель «Ниссана», его 22-летняя пассажирка и 2-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.