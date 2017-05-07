В Одессе произошла массовая драка: опубликовано видео с места побоища

В Одессе на улице Дерибасовской в ночь на воскресенье, 7 мая, произошла массовая драка. Об этом сообщает «Думская».

В потасовке участвовало около 50 человек. Конфликт случился после того, как один из посетителей ярмарки бросил стул в парня из другой компании. Охрана не дала конфликту разгореться.

Разнимали агрессивных молодых людей бойцы спецподразделения «Ягуар». Они применили слезоточивый газ. Полиция задержала зачинщика драки. Хулиганов доставили в отделение полиции.