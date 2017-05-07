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14:53 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге сгорел магазин

В Екатеринбурге огонь уничтожил здание магазина. Пожар произошел сегодня днем.

Как сообщили . Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, 7 мая в 13 часов 47 минут по местному времени поступил сигнал о пожаре в переулке Красный в уральской столице. На площади в 6 кв.м огнем было повреждено оборудование и имущество в здании магазина. В тушении были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 14.33. Причина возгорания сейчас выясняется.

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