В Турции 10 человек пострадали в результате поломки аттракциона
В турецком городе Конье 10 человек пострадали в результате разрыва каната на аттракционе «Башня адреналина». Кадры с места происшествия публикует агентство Anadolu в своем
В турецком городе Конье 10 человек пострадали в результате разрыва каната на аттракционе «Башня адреналина». Кадры с места происшествия публикует агентство Anadolu в своем
В ролике видно, как механизм поднял 17 посетителей на самую высокую точку. Затем кабинка быстро спустилась вниз, но вместо того, чтобы плавно приземлиться, она резко упала на металлическую платформу
По информации агентства, максимальная высота карусели — 25 метров, трос порвался на расстоянии двух метров от земли. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, их жизни ничего не угрожает.