В Турции 10 человек пострадали в результате поломки аттракциона

В ролике видно, как механизм поднял 17 посетителей на самую высокую точку. Затем кабинка быстро спустилась вниз, но вместо того, чтобы плавно приземлиться, она резко упала на металлическую платформу из-за порванного троса.

По информации агентства, максимальная высота карусели — 25 метров, трос порвался на расстоянии двух метров от земли. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, их жизни ничего не угрожает.